Нужен копирайтер. Написание рецептов на кулинарный блог

Ищу копирайтера на написание рецептов на кулинарный блог.

Тематика блога: Салаты,бутерброды,гренки,заправки,канапе.

Блог Салатик

Основной упор на салаты.Нужны рецепты с фото и описанием приготовления пошагово.

Фото должны быть свои или которые не публиковались раньше на другие сайты. Это ВАЖНО.

Пишите свои цене за рецепт и какой материал у вас есть.