Нужен копирайтер. Написание рецептов на кулинарный блог

Контент план для блога на тему Renewable Energy ( English) Newsmaker на новостной сайт Нужно постоянно делать план на 8 статей в неделю Категории, в которые мы пишем: Solar energy, Renewable energyОбязанноссти:- искать трендовый темы, заголовки, на данную ...
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Ищу копирайтера на написание рецептов на кулинарный блог.
Тематика блога: Салаты,бутерброды,гренки,заправки,канапе.
Блог Салатик
Основной упор на салаты.Нужны рецепты с фото и описанием приготовления пошагово.
Фото должны быть свои или которые не публиковались раньше на другие сайты. Это ВАЖНО.
Пишите свои цене за рецепт и какой материал у вас есть.
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