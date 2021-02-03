ТЗ для Девелопера

Контент план для блога на тему Renewable Energy ( English) Newsmaker на новостной сайт Нужно постоянно делать план на 8 статей в неделю Категории, в которые мы пишем: Solar energy, Renewable energyОбязанноссти:- искать трендовый темы, заголовки, на данную ...
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Ищем человека который ознакомится с требованиями функционала и составит ТЗ для специалиста.Тематика: Telegram бот - управление группами (модерация)
В состав работ по текстовой части ТЗ входят:1. глоссарий терминов проекта
2. технические требования к коду
3. требования к нагрузкам
4. стек используемых технологий
5. пользовательские истории для основных ролей
6. проектирование архитектуры проекта и интеграций
7. описание всех разделов проекта
8. описание всех сущностей в базе данныхПример новой задачи описывает для конечного потребителя
Релиз: Команды блокировок - https://docs.google.com/document/d/1ADeFHdfBFVV0VjNHI7yhKZpR86Kp_xQGwo08Un8huOc/edit?usp=sharing
Данный функционал нужно перевести в ТЗ - для программиста.
Стек: Node.js, Telegraf.js, Sequelize, MySQL, Postgresql, ООП, async/await, Git/GitLab/GitHub
Структуры БД в прикрепленных
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