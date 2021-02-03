ТЗ для Девелопера

$10
КопирайтингЗакрыт1 заявка587 просмотров
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Ищем человека который ознакомится с требованиями функционала и составит ТЗ для специалиста.Тематика: Telegram бот - управление группами (модерация)

В состав работ по текстовой части ТЗ входят:1. глоссарий терминов проекта

2. технические требования к коду

3. требования к нагрузкам

4. стек используемых технологий

5. пользовательские истории для основных ролей

6. проектирование архитектуры проекта и интеграций

7. описание всех разделов проекта

8. описание всех сущностей в базе данныхПример новой задачи описывает для конечного потребителя

Релиз: Команды блокировок - https://docs.google.com/document/d/1ADeFHdfBFVV0VjNHI7yhKZpR86Kp_xQGwo08Un8huOc/edit?usp=sharing

Данный функционал нужно перевести в ТЗ - для программиста.

Стек: Node.js, Telegraf.js, Sequelize, MySQL, Postgresql, ООП, async/await, Git/GitLab/GitHub

Структуры БД в прикрепленных

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
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