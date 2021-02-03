Сделать SEO описание для товара на Маркетплейсе

КопирайтингЗакрыт7 заявок227 просмотров
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Сделать описание для товара.

Ключевые слова:

bluetooth наушники, беспроводные наушники, блютуз наушники, блютус наушники

Не более 2 абзацев.

Уникальность текста 70+

Фото товара прикрепил.

3 года назад
Ronin5735
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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