Сделать SEO описание для товара на Маркетплейсе

1. Мысленно вы "садитесь" перед своим окном и пишите новости. Можно по новости, можно по несколько новостей. Но у вас получается картинка жизни "за окном 5 дней». Пробуем написать для одной редакции. Попробуйте выдержать стилистику, тематику, подачу. ...