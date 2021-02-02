Написание статей. 4 задания.

1. Мысленно вы "садитесь" перед своим окном и пишите новости. Можно по новости, можно по несколько новостей. Но у вас

получается картинка жизни "за окном 5 дней». Пробуем написать для одной

редакции. Попробуйте выдержать стилистику, тематику, подачу.

Объем – 5 кратких новостных заметок.

2. написать очерк про человека, с которым можно поговорить. Вот взять и поговорить два-три часа. Не пишем просто "любимый

музыкант". Рассказываем историю про человека, которого вы знаете.

Попробуйте нас вдохновить им. Расскажите нам про простого человека. Поэтому

нельзя взять просто «мой любимый актер» или «вот в XIX веке были люди».

Реальный человек.

Объем - 2600 знаков.

3. Напишите своё впечатление от путешествий. Нужны путевые заметки. Формат - зарисовка. Соблазните своими любимыми местами –

города, страны, не важно.

Найдите в привычном месте или маршруте что-то такое, чем можно привлечь туристов, гостей. примерно 3500 знаков.

4. Лонгриды. Вам необходимо проанализировать 3 лонгрида – найдите интересные, новые, свежие. Посмотрите сочетание форматов,

какой контент дают, какие используют приемы композиции материалов, какие

знаковые системы используют. И напишите свои 3 подробных предложения по

лонгридам для любого СМИ.

Объем – аналитика по 3 лонгридам на 1500 знаков минимум и предложения по 3 лонгридам с подробным описанием темы, как и что

будет раскрываться на 2000 знаков минимум. В текст необходимо вставить ссылки

на анализируемые материалы