CEO тексты для сайта

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Турботекст Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще ...