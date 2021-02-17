Написать 6 статей по теме страхования

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Турботекст Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо написать 6 статей для персонального сайта.
Тематика - страхование, назначение - SEO-продвижение сайта.
Обязательно знание страховой тематики или хотя бы продолжительный опыт пользования услугами страхования или страховых агентов/брокеров.
Размер статей примерно 5000-6000 знаков, исходя из разумной целесообразности.
Помимо охвата ключевых слов необходим оригинальный информационно-полезный текст, который посетителю сайта будет интересно прочитать, то есть не просто "вода", напичканная ключевиками.
ТЗ в файле.
В отклике указывайте пожалуйста стоимость, примерное время выполнения и ссылки на выполненные работы аналогичной тематики.
В дальнейшем неоднократно понадобится написание похожих текстов, поэтому хочется найти толкового исполнителя и на перспективу тоже.
Спасибо!
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо написать и разместить отзывы на Яндекс Картах об одной конкретной компании. Положительные, или нейтрально-положительные. 200-300 символов. Пожалуйста, предложите ваши варианты и цены.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Статья необходима для использования в блоге сервиса, который помогает быстро создать печатные карточки места. Необходимо написать обширную статьи, которая раскроет данную тему. Позже необходимы статьи на постоянной основе. Place cards (printable place cards). 5к или 6к знаков. Подобный ...Завершен3 года назад
Тему выбираете сами, главное о каких нибудь полезных советах. 1000-2000 символов и картинка которую можете подобрать в интернете.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Написать 3текста для анкет девушек на брачных сайтахЗавершен3 года назад
Привет! Ищем копирайтера на проект. Необходимо уметь писать на русском и английском. Задачи: - придумывать слоганы и текстовое наполнение анимационных баннеров для игр - писать тексты для сайтов и презентацийКопирайтинг18 заявокЗакрыт3 года назад
написать текст по литературеКопирайтинг39 заявокЗакрыт3 года назад
Написать 1 текст для анкеты девушки на брачном сайте(что для нее идеальные отношения)Завершен3 года назад