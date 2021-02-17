Написать 6 статей по теме страхования

КопирайтингЗавершен9 заявок478 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо написать 6 статей для персонального сайта.

Тематика - страхование, назначение - SEO-продвижение сайта.

Обязательно знание страховой тематики или хотя бы продолжительный опыт пользования услугами страхования или страховых агентов/брокеров.

Размер статей примерно 5000-6000 знаков, исходя из разумной целесообразности.

Помимо охвата ключевых слов необходим оригинальный информационно-полезный текст, который посетителю сайта будет интересно прочитать, то есть не просто "вода", напичканная ключевиками.

ТЗ в файле.

В отклике указывайте пожалуйста стоимость, примерное время выполнения и ссылки на выполненные работы аналогичной тематики.

В дальнейшем неоднократно понадобится написание похожих текстов, поэтому хочется найти толкового исполнителя и на перспективу тоже. 

Спасибо!

3 года назад
dreamer2
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MasterSloga
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
3 года назад
$90
9 дней
Работа качественно выполнена, спасибо Ольге! Буду обращаться!
Отличный заказчик. Приятное общение, понятное ТЗ, интересное задание.