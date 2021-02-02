Задачи по текстам (копирайт на русском и английском)

КопирайтингЗакрыт18 заявок1651 просмотр
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Привет!

Ищем копирайтера на проект.

Необходимо уметь писать на русском и английском.

Задачи:

- придумывать слоганы и текстовое наполнение анимационных баннеров для игр

- писать тексты для сайтов и презентаций

3 года назад
ggpa
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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