Текст о Популярных Людях

КопирайтингЗакрыт15 заявок302 просмотра
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Здравствуйте, ищем человека который сможет писать тексты о популярных людях. Нужно будет найти интересные факты и написать своими словами. Длина одного текста 8900к. Нужно пару текстов в неделю

3 года назад
guest_1588425392742
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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