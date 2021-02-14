Написать статью о 3D принтерах и и расходных материалов для них

$2
КопирайтингЗавершен11 заявок552 просмотра
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Необходимо 2 раза в неделю. писать уникальные статьи о 3D принтерах, о новинках  в сфере 3D печати, о расходных материалах для них. то есть надо 8 статей в месяц по 1000 символов. на протяжении 6 месяцев

3 года назад
guest_16120383518692
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
egorkornilov
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$2
1 день
всё очень оперативно, инициативно, по делу работой доволен , рекомендую
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