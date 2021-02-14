Написание статьи про диету. Примеры работ вышлю. Статья от 2 тыс зн Уникальность 100%
Написать статью о 3D принтерах и и расходных материалов для них
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Необходимо 2 раза в неделю. писать уникальные статьи о 3D принтерах, о новинках в сфере 3D печати, о расходных материалах для них. то есть надо 8 статей в месяц по 1000 символов. на протяжении 6 месяцев
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