Написать эссе на 2 страницы

КопирайтингЗакрыт7 заявок258 просмотров
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«Управление конфликтами в профессиональной среде»

Необходимо написать эссе на любую тему из 3-предложенных (см. в прикрепленном файле)

Процент уникальности >50

3 года назад
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад