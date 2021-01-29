Написать отзыв на товар я.маркете 4 штуки

Требуется написать рассказ. Оплата 700 рублей.
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Необходимо написать отзыв о товарах из одной категории. Нужно всего 4 отзыва по 1 шт. на каждый товар. Количество знаков до 200. 1 отзыв, 1 учетка, 1устройство. Иначе не пройдут.
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