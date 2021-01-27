Тексты для сайта.

[b]Студии прошу не беспокоить. [/b] Здравствуйте. Я в поисках автора который сможет написать экспертный/продающий seo-текст для сайта стройматериалов. Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1qP_2EryBN6k9reL0Ocp5ySv5szCSndVTsjcaEvlsPLY/edit?usp=sharing Инструкция к ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing[/url] Напишите пожалуйста антибот слово "я справлюсь". Дайте пожалуйста цену за 1000 зн ...
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Написание текстов для сайта. Нужно написать общий текст для главной страницы. Продуктовый рынок. Описание преимуществ.
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