Копирайтинг. Рерайтинг. Нейминг. Стихи, проза.
Приветствую всех. Буду рада сотрудничеству. Опыт написания стихов более 15 лет. Авторство копирайтинга гарантирую.
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безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Очень понравилось сотрудничать! Выполнит идеально и быстро!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, коммуникабельность,оплата произведена в срок, мне понравилось сотрудничать с данным заказчиком.