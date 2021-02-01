Lliana2014

Лилия Lliana2014

 
30 летРоссия/Прокопьевск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтинг. Рерайтинг. Нейминг. Стихи, проза.

Приветствую всех. Буду рада сотрудничеству. Опыт написания стихов более 15 лет. Авторство копирайтинга гарантирую.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
mina6va_m
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Очень понравилось сотрудничать! Выполнит идеально и быстро!
Понятное ТЗ, коммуникабельность,оплата произведена в срок, мне понравилось сотрудничать с данным заказчиком.
Ответный отзыв