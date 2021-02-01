Создать 4 текста

КопирайтингЗавершен21 заявка529 просмотров
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Нужно придумать 4 текста ("подробнее о себе" для брачного агентства) 

3 года назад
mina6va_m
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Lliana2014
Лилия 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$1
1 день
Очень понравилось сотрудничать! Выполнит идеально и быстро!
Понятное ТЗ, коммуникабельность,оплата произведена в срок, мне понравилось сотрудничать с данным заказчиком.