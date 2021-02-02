Нужен SEO текст до 3000 символов на тематику - займы

[b]Студии прошу не беспокоить. [/b] Здравствуйте. Я в поисках автора который сможет написать экспертный/продающий seo-текст для сайта стройматериалов. Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1qP_2EryBN6k9reL0Ocp5ySv5szCSndVTsjcaEvlsPLY/edit?usp=sharing Инструкция к ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing[/url] Напишите пожалуйста антибот слово "я справлюсь". Дайте пожалуйста цену за 1000 зн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен SEO текст до 3000 символов на кредитную тематику, описание приложение.
Со вхождением прямого ключа 5 раз.
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некоторые логические моменты в тексте (расскажу исполнителю)
Текст - это описание приложения для Google Play Market.
Описание не столько для людей, сколько для поиска
Ключ: "Займ на карту онлайн"
1. В первых 80 символах нужно использовать ключ ( "Кредит на карту онлайн требуется многим пользователям..." - что-то такое
2. Всего 5 прямых вхождений ключа, не прямых - не нужно.
3. В тексте обязательно нужно упомянуть ( это очень важно):
что кредит дается на срок от 92 дней
старайтесь избегать слова "МФО"
ни в коем случае нельзя писать "кредит под 0%"
4. Примеры расчета вставлять не нужно
5. А вот такие списки - нужно, отлично выглядят
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readytop.bestcredittop
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