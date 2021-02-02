Нужен SEO текст до 3000 символов на тематику - займы

Нужен SEO текст до 3000 символов на кредитную тематику, описание приложение.

Со вхождением прямого ключа 5 раз.

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некоторые логические моменты в тексте (расскажу исполнителю)

Текст - это описание приложения для Google Play Market.

Описание не столько для людей, сколько для поиска

Ключ: "Займ на карту онлайн"

1. В первых 80 символах нужно использовать ключ ( "Кредит на карту онлайн требуется многим пользователям..." - что-то такое

2. Всего 5 прямых вхождений ключа, не прямых - не нужно.

3. В тексте обязательно нужно упомянуть ( это очень важно):

что кредит дается на срок от 92 дней

старайтесь избегать слова "МФО"

ни в коем случае нельзя писать "кредит под 0%"

4. Примеры расчета вставлять не нужно

5. А вот такие списки - нужно, отлично выглядят

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readytop.bestcredittop