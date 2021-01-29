Тексты для СММ

Для постов в Youtube и ТикТок - нужно придумать 30 интересных заголовков постов - вопросов - предложений по выделенной тематике, создающих интерес при прочтении.

К этим заголовками нужно написать по 5-7 предложений, к каждому заголовку - сам пост по ключам.

от Исполнителя тел ваццап и голосовая связь обязательно

В ответе пожалуйста укажите стоимость

Сроки на исполнение 3 дня