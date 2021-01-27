Нужен экспертный/продающий seo-текст на тему

$12
КопирайтингЗакрыт1 заявка200 просмотров
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Нужен экспертный/продающий seo-текст на тему (агенство контекстной рекламы). 

Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1VwdQRfhlttnuut3G-ffRH6UlduvJ_6TiWUVD28OMJq4/edit?usp=sharing

Инструкция к ТЗ https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing Информация о компании https://docs.google.com/document/d/1pZVS1PIuIQBcwpWLn2eE_wKwjYrU6_yT29TJiBTjvZg/edit?usp=sharing Структура страницы услуг https://drive.google.com/file/d/1M1XyPmPnWQwv4XUHPGjE5UAFW8yJZlC0/view?usp=sharing 

Завожу в Безопасную сделку 12$ – это ~50% от общей суммы по курсу https://prnt.sc/xplr2i 

3 года назад
Tienam
Павел 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
AllaIvannikova
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$8
3 дня
Экспертным текст не вышел, в тексте была одна вода. Странная подача и стилистика https://prnt.sc/yv6dk3 хотя, задачей было написать деловой/экспертный seo-текст на тему "агенство контекстной рекламы". Ирина собственно сама потом подтвердила что выбрала не правильную подачу материала. Тем не менее, время к сожалению было потрачено в пустую. Ирина порядочный человек, зарезервированные средства за текст Ирина вернула. Пишу этот отзыв спустя неделю, без какого либо негатива. Рекомендую Ирине внимательней вникать в задачу и не брать проекты с которыми есть риск не справиться. Чтобы не тратить свое и чужое время.
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