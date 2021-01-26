Копирайтер: создание авторских описаний Windows приложений на русском

Доброго времени суток! Требуется копирайтер на русскоязычный портал, посвященный обзорам приложений для Windows. Работа с постоянной загруженностью на полный день. Пожалуйста, не рассматривайте данную позицию как подработку. Совмещать с другой работой не получится!

Требования:

Идеальная грамотность и хороший слог;

Отличное знание операционной системы Windows;

Умение искать информацию и разбираться даже в узконаправленных приложениях;

Спокойное отношение к правкам;

Внимательность к деталям;

Ответственность. И в данной работе - это не очередное клишированное требование. Здесь действительно необходимо ответственное отношение к делу.

Обязанности:

Основная задача - самостоятельно тестировать приложения и составлять описания на русском языке. Описания должны быть составлены, исходя из личного опыта использования утилиты. Тексты не пишем от первого лица. Никаких субъективных фактов. Например, если вам не нравится интерфейс, то читателям не обязательно знать об этом. В общем, личное мнение минимизируем - только сухие факты. И никакой рекламы. Тексты должны быть информативными, написаны в строгом стиле, а также легко читаться.

Одна публикация включает основной текст - 1400 символов без пробелов, а также два мини описания - примерно по 150 символов.

Помимо написания текстов потребуется самостоятельно публиковать приложения на сайт через админку Drupal и Wordpress. (Публикации обучаем). То есть, нужно будет делать скриншоты, загружать файлы, оформлять технические характеристики, SEO и так далее.

Условия:

За одно полностью написанное и опубликованное приложение предлагается оплата в размере 400 рублей;

Минимальная ежедневная норма - 5 публикаций;

Первое время выплаты можно брать ежедневно. Далее раз в 1-2 недели;

Оплата производится исключительно на WebMoney в WMZ при конвертации по актуальному курсу ЦБ РФ;

Важно! График не плавающий. То есть, в будние дни нужно выполнять норму и быть на связи. Шестидневная рабочая неделя. Выходной суббота или воскресенье.

Тестовое задание:

Для рассмотрения вашей кандидатуры необходимо протестировать приложение https://www.gimp.org и сделать авторское описание.

Выполненное тестовое задание, небольшой рассказ о своем опыте и навыках можете отправлять на электронный адрес: sandcaplan.work (собака) gmail.com