Необходим текст для акции курсов

[list=1][*]Текст должен соответствовать следующим требованиям [*]Уникальность 95-100%, не рерайт. [*]Проверка через [url=https://advego.com/antiplagiat/%EF%BF%BDHYPERLINK%20%22https://content-watch.ru/text/%22]https://advego.com/antiplagiat/ [/url][url=https://advego.com/antiplagiat/%EF%BF%BDHYPERLINK%20%22https://content-watch.ru/text/%22]HYPERLINK "https://content-watch.ru/text/"[/url] [*]Грамотность. В тексте не должно быть пунктуационных, орфографических, лексических и др ошибок. [*]Тематичность и соответствие запросам. Если вы получили запросы, например, "перетяжка мебели Харьков", то нужно писать именно о перетяжке в Харькове, ...
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