Здравствуйте! Проект по обучению искусственного интеллекта. Никаких навыков, кроме знания русского языка не требуется. Необходимо вписывать короткие тексты в нужную форму по теме, предложенной AI. Если вы заинтересованы, оставляйте заявку, предоставлю более подробную информацию.
Написать уникальную статью на тему «Перетяжка кресла Харьков»
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- Текст должен соответствовать следующим требованиям
- Уникальность 95-100%, не рерайт.
- Проверка через https://advego.com/antiplagiat/ HYPERLINK "https://content-watch.ru/text/"
- Грамотность. В тексте не должно быть пунктуационных, орфографических, лексических и др ошибок.
- Тематичность и соответствие запросам. Если вы получили запросы, например, "перетяжка мебели Харьков", то нужно писать именно о перетяжке в Харькове, о мастерской, занимающейся перетяжкой мебели, их преимуществах и тд.
- Экспертность и полезность. Используйте слова и термины, присущие конкретной тематике, цифры, давайте людям пользу от прочтения текста.
- Наличие прямых вхождений основных запросов. Дополнительные запросы (низкочастотные) можно разбивать и/или склонять.
- Частота самого ВЧ слова 3-3,5%. Проверка через http://advego.ru/text/seo/
10 В первом и последнем абзацах использование поискового запроса. В идеале поместить его в первое и последнее предложение.
11 Равномерное размещение запросов по тексту. Не нужно помещать их все в один абзац.
12 Использование названия компании по тексту (1-2 раза)
13 Использование 2-5 подзаголовков h2. Текст не должен начинаться в подзаголовка h2. Подзаголовок должен включать в себя слова из запросов+слова для людей, выглядеть естественно и отображать суть последующего текста.
14 Примерно 50% подзаголовков не должны включать запросы, только обычный текст для людей
15 Использование подзаголовков h3, если позволяет размер текста. H3 нужно использовать внутри блока, выделенного h2. Они должны быть полезными для людей и не обязательно включать слова из запросов, должны раскрывать более детально суть подзаголовков h2.
Адрес сайта https://peretazka-mebeli.kh.ua
Тематика сайта Перетяжка мебели в Харькове
Текст будет размещен на страницу https://peretazka-mebeli.kh.ua/uslugi/peretyazhka-kresel/
Объем текста 1000 символов без пробелов
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