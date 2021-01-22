Написать статью

Не давно официально был показан приказ отмене сдачи в ОГЭ доп предметов и Егэ математики

Тз

Ввести в курс дело читателя, рассказать о + и - данной поправки , высказать свое мнение , подвести к логическому завершению .

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