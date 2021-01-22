Написать статью

Добрый день! Нужен копирайтер для написания пары статей на тему "Геральдика известных брендов". Более конкретно - лично. Умение красиво описывать геральдику бренда с поиском информации. Самостоятельный поиск информации. Информация часто есть в русском сегменте, а в основном ...
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Не давно официально был показан приказ отмене сдачи в ОГЭ доп предметов и Егэ математики
Тз
Ввести в курс дело читателя, рассказать о + и - данной поправки , высказать свое мнение , подвести к логическому завершению .
не менее 1000 слов !
Цену напишите в лс !
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