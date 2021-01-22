Написать статью

Ищем копирайтера для написания текстов в Инстаграм, имеющий опыт работы со сферой дизайна интерьеров и строительства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен копирайтер для написания пары статей на тему "Геральдика известных брендов". Более конкретно - лично. Умение красиво описывать геральдику бренда с поиском информации.
Самостоятельный поиск информации. Информация часто есть в русском сегменте, а в основном в буржуйском, поэтому большинство написанных статей будет сводиться к тому, чтоб сделать грамотный и уникальный рерайт, с разных источников в 1 статью. Умение анализировать найденную информацию. Переводы с буржуйских не нужны (даже 1-2 абзаца текста) !!! Всё своё! Текст должен быть свой, уникальный.
В идеале человек филолог. Обладать богатым словарным запасом и высоким уровнем грамотности. Писать статьи "абы-что" не подходит, где большая часть текста "вода". Собственно, как и скорость написания. На первом месте качество и актуальность информации к теме. Люди, которые пишут 1 статью 2-3 дня - не нужны! Будет определённый объём з/д и срок.
Сначала дам одно з/д, на основании которого и сделаю выводы. Задание оплачиваю, тестовых мне не нужно.
Объём статей примерно до 2800 - 5000 сбп, 1 статья.
Оплата приват в грн.! Другие варианты оплаты - пробовать не буду!
Пожалуйста, цену указывайте за 1000сбп!
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