Переписать рассказ простым языком

Написание текстов по тематике - алкоголь. Пишите сумму за 1К знаков. Тексты не скопированные из интернета, а уникальные.
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Всем привет,
Ищу специалиста с опытом преподавания русского иностранцам.
нужно переписать книгу "Банковый билет в 1 000 000 фунтов" Марка Твена более
простым языком – для иностранцев, изучающих русский. Текст можно взять
тут: https://docs.google.com/document/d/1bugUeflxE2D1c1nQuN7mSHBflG7dMyZalQY3WMBvNfc/edit?usp=sharing
Должно получиться 2 текста – для уровней А2 и В1.
Пример тут – https://www.robinsoncrusoeinlevels.com/
в примере на английском, но мы пишем по русски. ничего переводить не нужно.
Не забывайте указать условия.
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