Написание текстов по тематике - алкоголь.

КопирайтингЗавершен50 заявок629 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написание текстов по тематике - алкоголь. Пишите сумму за 1К знаков.

Тексты не скопированные из интернета, а уникальные.

3 года назад
arturix
Артур 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$30
3 дня
Работой доволен. Тексты великолепные)
С Артуром приятно иметь дело. Ответственный подход на достойном уровне. Спасибо за доверие!
  • Похожие заказы

  • 450 статей на тематику косметология

    Доброго дня. Ищем партнеров для создания контента на тематику косметология. Требования – теоритические и практические знания(!) в данной области. Долгосроная работа, большие объемы. Кому интересно пишите в комментариях ставку за 1000 символов б.п. и опыт/Образование работы в данной тематике.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайтер/Копирайтер - тематика ММА

    Ищем человека для написания текстов про ММА и Поп ММА. Нужно найти интересную актуальную информацию о мире мма и написать текст длинной 8000 знаков с пробелами.   Обязательно указывайте свой опыт и то насколько разбираетесь в данной ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 5-8 статей на англ.языке на тему недвижимости

    Необходимо написать 5-8 уникальных статей на английском языке длинной от 2000 до 4000 збп по ТЗ. Тема: недвижимость в Испании. Если Вам интересно и Вы готовы выполнить задание, напишите свои тарифы и эл.адрес для связи.  ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продающий сео-копирайт

    Необходимо написать около 45-50 тыс. символов продающего сео-копирайта под ключевые слова для интернет магазина Статьи на категории с товарами. Обязательно осмысленный текст, написанный с нуля под ТЗ без рерайта. Продающий. ТЗ и ключи скину кандидатам. Просьба указывать стоимость за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копірайт, стаття англійською мовою

    Потрібен копірайтер, який може професійно написати статтю для сайта англійською мовою. Тема: мовні переклади. Якщо Вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, надішліть свої тарифи та адресу електронної пошти для зв'язку.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обзор конкретной модели кофеварки, кофемашины

    $1

    Статья пишется не для российского потребителя, для англоязычного – Это учесть! (Будет переводиться на английский со всеми необходимыми атрибутами для размещения на сайте, но это потом...) Обзор конкретной модели кофеварки, должен быть: - продающим, текст уникальным (не «сухим», можно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен копирайтер-биохимик тема: здоровье, биохимия, медицина, ЗОЖ, ПП

    Задача для тех кто "в теме" указанных тегов: здоровье, биохимия, медицина, ЗОЖ, правильное питание, вегетарианство/веганство, аюрведа и т.п. Нужно привести тексты, подготовленные для сайта по продаже натурального БАДа в более читаемый для обычного человека вид, донести ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно описание товарной категории экоснеки и товарных позиций для сайт

    Нуждаюсь в уникальных описаниях товарной позиции "Экоснеки" для сайта https://bestnuts.com.ua/ и в описаниях товаров, входящих в эту категорию. Тексты с ключами. Объем описания категории - около 2000 символов. Объем описания товарной позиции - около 700 символов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад