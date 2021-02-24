Нужно описание товарной категории экоснеки и товарных позиций для сайт

КопирайтингЗавершен3 заявки165 просмотров
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Нуждаюсь в уникальных описаниях товарной позиции "Экоснеки" для сайта https://bestnuts.com.ua/ и в описаниях товаров, входящих в эту категорию. Тексты с ключами. Объем описания категории - около 2000 символов. Объем описания товарной позиции - около 700 символов. Количество товарных позиции - около 15.

3 года назад
Buzya
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$18
3 дня
Настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Мария просто прекрасный специалсит и человек)
Все отлично, рада сотрудничеству!
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