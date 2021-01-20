Копирайтер на обзоры книг/кино/театральных событий

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: обзор биржа фриланса Fiverr (биржа американская и язык соотвественно тоже английский, статья нужна на русском языке) Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 ...