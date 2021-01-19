Текст под перевод Паралегал сервис в Бремптоне

КопирайтингЗакрыт7 заявок809 просмотров
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Тема статьи - Паралегал сервис в Бремптоне

Объем статьи - 1000 знаков без пробелов

1000 знаков сам текст

для сайта https://www.savlitigation.law/paralegal-services-brampton

Уникальность - от 95% Ключевая фраза - Паралегал в Бремптоне

Плотность ключа Паралегал 3-5%

ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕМЫМ, НО И ПОЛЕЗНЫМ

Воды должно быть минимум, только по сути (без современного мира и без фраз "в настоящее время" и "на сегодняшний день")

ТРЕБОВАНИЯ

1. Текст должен быть разбит на логические блоки с подзаголовками

2. Ключевая фраза без изменений должна быть в самом начале (1 предложение), в середине текста, в последнем предложении

3. Текст должен содержать списки (маркированный или нумерованные)

4. Текст должен быть составлен из небольших предложений и иметь переходные слова

Ключевые слова из списка обязательно использовать

Выполненное задание отправить на электронную почту в формате Word или Open Office

Предоставлю файл с ключами

3 года назад
IronManOMG
Роман 
40 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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