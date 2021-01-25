Необходимо написать тексты к категориям для сайта

Нужно написать тексты для категорий на сайте по продаже полимерной продукции. Категорий 29. Сайт, для которого писать, скину в диалог.

Пример категорий:

полиэтиленовая пленка

скотч с логотипом

полипропиленовые мешки.

Требования:

Текст должен быть уникальный, примерно 1200-1300 символов без пробелов, 3-4 абзаца, не меньше. Не должно быть пунктуационных, орфографических ошибок. Уникальность от 90%, воды не больше 15-20%, проверка через text.ru.

Структура описания: 1. Знакомство с продукцией (что такое, для чего используется и т.д.) 2. Преимущества ЗАКАЗА КОНКРЕТНО У НАС И НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.