Отредактировать КП для потенциальных участников фестиваля

Улучшить написание и содержание кп для потенциальных участников фестиваля (бренды одежды, артисты, художники, тату мастера и тд). Исправить текст и по необходимости указать информацию, которую необходимо добавить в кп, чтобы оно стало еще привлекательнее для потенциального участника

Примеры описания похожих ивентов:

https://vk.com/faceslacescom

https://vk.com/faceslaces2019

Файл, который необходимо исправить, прикреплен к объявлению

В приоритете фрилансеры, которые приложат пример частично выполненной работы (2-3 предложения) - для понимания стиля написания.

Работы для копирайтеров у нас много, надеемся что сработаемся 