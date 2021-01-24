Написать несколько статей про влияние дистанционного образования

Добрый день!

Ищем копирайтера на пару статей для блога про то, как дистанционное образование сказывается учебу, также предоставить +/- и аргументировать свои доводы.

Кому интересно пишите в комментариях ставку за 1000 символов б.п. и опыт/Образование работы в данной сфере.