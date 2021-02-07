Копирайт на сайт (сео)

$8
КопирайтингЗавершен8 заявок298 просмотров
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Нужен сео копирайтер на сайт https://www.polimerlist.ru/. Нужно много статей в среднем по

2 000 знаков на статью. 

Общие требования к тексту:

  • Материал должен быть хорошего качества, и разбит на логические блоки, которые позволят читателю быстро оценить его содержание

    и прочитать (при необходимости) лишь интересующую его часть.

  • В тексте необходимо использовать (как минимум) 1 список перечисления.
  • Списки перечисления должны находиться на расстоянии от начала и конца текста минимум в 300 символов, расстояние между списками

    • перечисления должно быть минимум 450 символов.

  • В тексте должны быть подзаголовки второго уровня, минимальный промежуток между подзаголовками 600 символов, максимальный 800 символов.
  • Ключевые фразы должны быть использованы ровно один
  • Ключевые фразы должны быть равномерно распределены по тексту.

3 года назад
pa21
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
9 часов назад
3 года назад
$4
1 день
Первый пробный текст был хорошо написан, следующие 3 были так себе
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