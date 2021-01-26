Мини-текст

Добрый день. Нужны статьи на темы: электроника, радиоэлектроника Только для тех, кто разбирается в тематике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень простое задание
Нужно составить мини-тексты, используя, копируя информацию прямо из интернета, не нужно уникальности
Я даю вам название бренда, а вы создаете текст примерно 1000 символов (размер +- разный, не важно)
по плану:
1. Создатель
2. когда
3. где
4. История бренда
5. чем занимаются и тд и тп
Вся информация есть на офиц. сайтах брендов. В прикрепленном файле примерный размер. Список всех брендов (примерно 30 штук), по которым нужно сделать даю исполнителю.
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