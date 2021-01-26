Мини-текст

$4
КопирайтингЗакрыт133 заявки1943 просмотра
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Очень простое задание

Нужно составить мини-тексты, используя, копируя информацию прямо из интернета, не нужно уникальности

Я даю вам название бренда, а вы создаете текст примерно 1000 символов (размер +- разный, не важно)

по плану:

1. Создатель

2. когда

3. где

4. История бренда

5. чем занимаются и тд и тп

Вся информация есть на офиц. сайтах брендов. В прикрепленном файле примерный размер. Список всех брендов (примерно 30 штук), по которым нужно сделать даю исполнителю.

3 года назад
s_filimonova
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
14 дней назад
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