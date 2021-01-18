Копирайт / рерайт / переводы # аккаунты / посты
Копирайтинг
- Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;
- Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;
- Написание продающих текстов
Редактура-корректоровка
- Редактирование, корректура текстов;
Личные качества
- Аналитический склад ума;
- Ответственность;
- Ориентированность на результат;
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Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена отлично! Текста написаны с точным попаданием в нужную тему, а так же были выполнены дополнительные пожелания. Работу получил уже через 5 часов после того как договорились о сотрудничестве. Рекомендую!
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству.