raf4ok

Александр Перепечко raf4ok

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Копирайт / рерайт / переводы # аккаунты / посты

Копирайтинг

  • Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;
  • Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;
  • Написание продающих текстов

Редактура-корректоровка

  • Редактирование, корректура текстов;

Личные качества

  • Аналитический склад ума;
  • Ответственность;
  • Ориентированность на результат;
Контакты:

[email protected]

https://vk.com/raf4ok99

https://t.me/raf4ok

WhatsUp or Viber +375336831038

Отзывы заказчиков

guest_16108783875931
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Написать статью на тему "Вред при курении кальянов. За и против"
Работа выполнена отлично! Текста написаны с точным попаданием в нужную тему, а так же были выполнены дополнительные пожелания. Работу получил уже через 5 часов после того как договорились о сотрудничестве. Рекомендую!
Был рад сотрудничеству.
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