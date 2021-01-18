Написать статью на тему "Вред при курении кальянов. За и против"

Доброго времени суток уважаемые копирайтеры!

Мне необходимо написать 2 статьи на тему - "Вред при курении кальянов. За и против".

Необходимо в достаточной мере раскрыть данную тему и в формате списка написать за и против

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