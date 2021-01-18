Написать статью на тему "Вред при курении кальянов. За и против"

КопирайтингЗавершен13 заявок332 просмотра
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Доброго времени суток уважаемые копирайтеры!

Мне необходимо написать 2 статьи на тему - "Вред при курении кальянов. За и против".

Необходимо в достаточной мере раскрыть данную тему и в формате списка написать за и против

Каждый текст на 1000 символов.

3 года назад
guest_16108783875931
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
raf4ok
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$1
1 день
Работа выполнена отлично! Текста написаны с точным попаданием в нужную тему, а так же были выполнены дополнительные пожелания. Работу получил уже через 5 часов после того как договорились о сотрудничестве. Рекомендую!
Был рад сотрудничеству.
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