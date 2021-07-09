быстро выполню работу с текстом: редактирование, перевод, транскрипция

Меня зовут Евгения, мне 19, с компьютером на "ты", люблю работать с текстом и информацией, так же сделаю рефераты, статьи, на любые темы, быстро, качественно и не дорого. Имею средне-специальное

образование в сфере бухгалтерии, если нужно создать отчёт по данным – это ко

мне. Так же имею хорошую фантазию, могу написать сочинение или описание к

вашему профилю в соц.сети. Если есть выбор брать меня или кого-то другого,

берите меня и вы не пожалеете о результате.