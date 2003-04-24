Знаю Python, CSS, HTML и JS.

Мне 18 лет. Ищу подработку и увлекаюсь программированием. Могу написать скрипт на Python, умею работать с HTML, CSS, JS. Обладаю интересом к работе и занимаемой должности, присутствует желание получить новые знания, а также применить и поделиться уже имеющимся опытом и навыками. Умею составлять грамотные и объективные документы вне зависимости от сферы деятельности. На протяжении всей своей работы стараюсь не просто выполнять свои должностные обязанности, но и качественно улучшать проделываемую работу, за которую рассчитываю на достойное материальное вознаграждение.