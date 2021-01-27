romanova1301

Здраствуйте,здесь очень много похожих заявок,поэтому я бы хотела вас заинтересовать:

1. Результат 100%.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работ

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

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Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.