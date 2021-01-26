Написание статей для сайта

Здравствуйте! Мне нужно написать статью для сайта рекламного агентства https://www.rastatus.ru/reklamnye-uslugi/internet-marketing-2/ про услугу - создание сайтов

Сначала коротенько какие бывают виды сайтов обзорно.

Наша специфика фармацевтика, в статье нужно указать, что есть сайты для врачей, есть для потребителей. Есть сайты по препаратам ( по безрецептурным и по рецептурным) , сайты, посвященные заболеваниям или сайты компании. Что у нас врачи работают и мы понимаем как преподнести специализированную информацию доступным языком. количество знаков 2-3 тыс, думаю норм будет? или можно в меньшее количество уложиться? Или можете прислать мне счет