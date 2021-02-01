Отредактирую, напишу, переведу

Приветствую Вас на своей странице. Расскажу вам о себе и услугах, которые предоставляю.

Меня зовут Назар, мне 18 лет, живу в городе Киев. Предоставляю услуги написания с нуля, редактирования, перевода различных текстов. Нужно предоставить описание товара, сделать рекламу, написать курсовую? Легко! Единственное что может от вас понадобится, это изложение ваших требований по поводу заказа, время на выполнение и Ваше доверие Остальное я беру на себя.

Жду Ваших предложений!