Фриланс проект 2

Сотрудничество с Ириной началось достаточно бодро. Ирина вникла в ТЗ, все детально изучила и мы начали работу. Но, проблемы начались сразу же. 1. Ирина выдала совсем не то содержание которое требовалось. Задача была написать текст о утеплителе knauf nord, а смысл текста был построен полностью о пенополистироле. Отправил на доработку. Ирина обещала в течении первой половины дня выслать исправленный текст. Писал в течении дня ей, уточнял, когда будет текст и в ответ тишина. И лишь вечером около 21:00 Ирина выслала доработанный текст. Проверить конечно же оперативно уже никто не мог в это время. 2. На утро мы проверяем текст и снова видим "халтуру". Ирина убрала все что связано с пенополистиролом, но написала текст в целом о миниральной вате/утеплителе, а knauf nord было на втором плане. Но задача была же изначально описать подробней о утеплителе knauf nord и подчеркнуть его преимущества. Снова отправил на доработку. 3. И вот после третьего раза (а на все у нас ушло почти 4 дня) текст был сделан правильно. Но, на 2500 знаков текста потратить 4 дня и переписывать несколько раз текст потому что банально Ирина не вникла в то о чем нужно писать – это не профессионально. Ирина собственно и сама признала свою ошибку и сказала что "писала обо всем, но не о том что нужно". Жаль конечно что так быстро завершилось сотрудничество. Но, Ирина молодец что доработала материал и признала ошибки.