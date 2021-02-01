Фриланс проект 2

$2
КопирайтингЗавершен1 заявка316 просмотров
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Нужен экспертный/продающий seo-текст для строительного магазина https://stroymat.kiev.ua/

Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1tCaUPdvcn4zipAJunIR4H1Axv0w0rI5B8islAqNCDdc/edit?usp=sharing

Инструкция к ТЗ https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing

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3 года назад
Tienam
Павел 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
AllaIvannikova
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$2
3 дня
Сотрудничество с Ириной началось достаточно бодро. Ирина вникла в ТЗ, все детально изучила и мы начали работу. Но, проблемы начались сразу же. 1. Ирина выдала совсем не то содержание которое требовалось. Задача была написать текст о утеплителе knauf nord, а смысл текста был построен полностью о пенополистироле. Отправил на доработку. Ирина обещала в течении первой половины дня выслать исправленный текст. Писал в течении дня ей, уточнял, когда будет текст и в ответ тишина. И лишь вечером около 21:00 Ирина выслала доработанный текст. Проверить конечно же оперативно уже никто не мог в это время. 2. На утро мы проверяем текст и снова видим "халтуру". Ирина убрала все что связано с пенополистиролом, но написала текст в целом о миниральной вате/утеплителе, а knauf nord было на втором плане. Но задача была же изначально описать подробней о утеплителе knauf nord и подчеркнуть его преимущества. Снова отправил на доработку. 3. И вот после третьего раза (а на все у нас ушло почти 4 дня) текст был сделан правильно. Но, на 2500 знаков текста потратить 4 дня и переписывать несколько раз текст потому что банально Ирина не вникла в то о чем нужно писать – это не профессионально. Ирина собственно и сама признала свою ошибку и сказала что "писала обо всем, но не о том что нужно". Жаль конечно что так быстро завершилось сотрудничество. Но, Ирина молодец что доработала материал и признала ошибки.
Работали. Оплатил.
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