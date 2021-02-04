Описание карточек на agrohoz.by

$1
КопирайтингЗавершен1 заявка141 просмотр
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Описание карточек на agrohoz.by

3 года назад
agrohoz
Игорь 
45 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Olgajan
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Работу выполняет качественно, с вниманием к деталям. Коммуницирует оперативно.
Приятно работать с таким заказчиком! Четкая постановка задач, своевременная оплата и быстрый выход на связь! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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