Копирайт текста на английском языке лонгрид

КопирайтингЗавершен11 заявок368 просмотров
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Добрый день! Требуется написать текст о покупках в интернете. Приблизительный объем - 10 000 символов. (Возможно будет 15-20к, я посмотрю ближе к передаче ТЗ исполнителю)

От вас требуется: 

- грамотный текст, без лингв. и грамм. ошибок

- понимание, как гармонично вписывать ключевые слова в текст

Само ТЗ дам исполнителю. Напишите пожалуйста сумму за 1к символов и ваш уровень английского в предложении ставки. Исполнителя выберу в пятницу. Всем спасибо!

3 года назад
-ATLANTIS-
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$90
5 дней
Спасибо, все окей, работаем далее! )
Все супер! Рекомендую Виталия как надежного и ответственного заказчика.
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