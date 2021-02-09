Копирайт текста на английском языке лонгрид

[b]Студии прошу не беспокоить. [/b] Здравствуйте. Я в поисках автора который сможет написать экспертный/продающий seo-текст для сайта стройматериалов. Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1qP_2EryBN6k9reL0Ocp5ySv5szCSndVTsjcaEvlsPLY/edit?usp=sharing Инструкция к ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing[/url] Напишите пожалуйста антибот слово "я справлюсь". Дайте пожалуйста цену за 1000 зн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется написать текст о покупках в интернете. Приблизительный объем - 10 000 символов. (Возможно будет 15-20к, я посмотрю ближе к передаче ТЗ исполнителю)
От вас требуется:
- грамотный текст, без лингв. и грамм. ошибок
- понимание, как гармонично вписывать ключевые слова в текст
Само ТЗ дам исполнителю. Напишите пожалуйста сумму за 1к символов и ваш уровень английского в предложении ставки. Исполнителя выберу в пятницу. Всем спасибо!
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