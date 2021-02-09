Копирайт текста на английском языке лонгрид

Добрый день! Требуется написать текст о покупках в интернете. Приблизительный объем - 10 000 символов. (Возможно будет 15-20к, я посмотрю ближе к передаче ТЗ исполнителю)

От вас требуется:

- грамотный текст, без лингв. и грамм. ошибок

- понимание, как гармонично вписывать ключевые слова в текст

Само ТЗ дам исполнителю. Напишите пожалуйста сумму за 1к символов и ваш уровень английского в предложении ставки. Исполнителя выберу в пятницу. Всем спасибо!