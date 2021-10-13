AlyonaDemina

Сценарист.Диктор

Здравствуйте!

Меня зовут Алёна.

О себе: автор сценариев для фильмов, спектаклей, рекламы, You-tube и Tik-Tok роликов (в том числе и юмористических), сказок, рассказов, а также сценариев для мероприятий. Диктор и актер озвучки.

Опыт работы:

сценарист - 3 года

диктор, актер озвучки - 1 год

event-менеджер, сценарист мероприятий - 1 год

Образование: Журналистика, направление - радиовещание. Актерские и сценарные курсы "Legasy".