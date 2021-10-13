AlyonaDemina

Алёна AlyonaDeminaAlyonaDemina
22 годаРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сценарист.Диктор
Здравствуйте!
Меня зовут Алёна.
О себе: автор сценариев для фильмов, спектаклей, рекламы, You-tube и Tik-Tok роликов (в том числе и юмористических), сказок, рассказов, а также сценариев для мероприятий. Диктор и актер озвучки.
Опыт работы:
сценарист - 3 года
диктор, актер озвучки - 1 год
event-менеджер, сценарист мероприятий - 1 год
Образование: Журналистика, направление - радиовещание. Актерские и сценарные курсы "Legasy".
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