обработка фото/монтаж видео/копирайтинг

Фриланс.

Я считаю что во фрилансе вы делаете то, что вам нравиться. Если вам нравиться обрабатывать фотки, архитектура, монтаж видео и многое другое, то вы можете этим заняться и за это получать ещё деньги!

Я всего лишь новичок, и я действительно хочу зарабатывать деньги, но на данный момент у меня ничего не получается( но я не сдаюсь, и сижу часами в надежде что кто-то принял мою заявку. Удивительно, что именно ты можешь помочь мне в начале так сказать карьеры. Почему именно я, спросите вы? Я сама не знаю, я не буду говорить какая я хорошая, умная и так далее, просто могу сказать, что я иду к своей цели, и я буду стараться прийти к ней, и вы мне можете помочь)

Благодарю за внимание!