Написать по 5 текстов для анкет девушек на темы: О себе Идеальные отношения
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Завершен
4 года назад
Написать по 5 текстов для анкет девушек на темы: О себе Идеальные отношения
Написать 3текста для анкет девушек на брачных сайтах
Написать 1 текст для анкеты девушки на брачном сайте(что для нее идеальные отношения)
Написать 4 текста для анкет девушек на брачном сайте(что для них идеальные отношения)
Нужно придумать 4 текста ("подробнее о себе" для брачного агентства)
Создать текст для рассылки в директ в вк instagram facebook для брачного агенства для привлечения новых девушек с целью разместить анкету