mina6va_m

Валентина Минаева mina6va_m

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$30
10 баллов
4 года назад
Написать 10 текстов для анкет
Спасибо за новый заказ! Только рекомендации!
Спасибо за очередную порцию качественных текстов!)Рекомендую всем!)
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$8
10 баллов
4 года назад
Написать 3текста(что для меня идеальные отношения)
Спасибо за очередной заказ! Всё хорошо!
Отличная работа! Буду еще с Вами сотрудничать)
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$2
10 баллов
4 года назад
Написать текст для анкеты девушки на брачном сайте
Спасибо за заказ, буду рад новым задачам!
Отличная работа!) Советую всем!)
Ответный отзыв
Lliana2014
Лилия 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Создать 4 текста
Понятное ТЗ, коммуникабельность,оплата произведена в срок, мне понравилось сотрудничать с данным заказчиком.
Очень понравилось сотрудничать! Выполнит идеально и быстро!
Ответный отзыв