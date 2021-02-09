Aiisatsana32

Копирайтинг

Приветствую!

Окончила факультет журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете. За моими плечами - практика и работа в новостных, деловых, спортивных и модных средствах массовой информации. Владею различными жанрами - от заметок до интервью и аналитики, пишу до 100 % уникальные тексты с хорошим погружением в тему, экспертными мнениями и так далее.