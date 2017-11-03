milok73

Людмила milok73

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
копирайтинг,копирайтер, рерайт, сео-копирайт,наполнение сайтов,контент

Повысьте отдачу от контента вашего сайта на 50%. При этом не увеличивая строку расходов! 

Добрый день. Предлагаю свои услуги по копирайту, рерайту, а также «заливка» статей на ваш сайт. 

Чем я лучше других? 

Контент для вашего сайта! 

Я Людмила, Я — веб-копирайтер, который: 

 приведёт на Ваш сайт сотни новых посетителей; 

 поможет Вам собрать больше подписчиков; 

 улучшит поведенческие факторы посетителей; 

 поднимет сайт в поисковой выдаче; 

 увеличит Ваши доходы за скромное вознаграждение. 

Возможно, Вы уже работаете с копирайтером. Отлично, если Ваш партнёр никогда не срывает сроки, помогает Вашему ресурсу подниматься в топ выдачи, увеличивает популярность сайта и не вынуждает Вас проверять текст самостоятельно и тратить своё свободное время. Если нет претензий, значит, Вам повезло, и я не стану Вас отговаривать от имеющегося сотрудничества. 

Однако, при форс-мажорной ситуации, когда Вам понадобится новый/дополнительный веб-копирайтер, Вы сможете обратиться ко мне. Сохраните это предложение, и у Вас всегда будет запасной вариант. 

Мои контакты: почта [email protected], скайп milok73, т.89021278243. 

Мои работы: 

• строительство домов - http://realmassiv.ru 

• канцелярия - http://www.ofisomaniya.ru 

• сантехника - https://venue.by 

• рекламное агентство - http://reshkareklama.ru 

• запчасти - https://st-74.ru 

• автохимия - https://alfahimgroup.ru 

• кузовной ремонт - http://kropkuzov.ru 

• автостекла - https://www.carglass.ru/ 

• дизайн домов - http://fasmas.ru 

• стоматология - http://stomat.ru/ 

• ремонт бмв - http://bmw.ru/ 

• красота и пластика - http://www.babor-krasnodar.ru 

• двери, ворота - http://doorhanpro.ru 

• ремонт кузова - kropkuzov.ru 

• дренаж труб - http://drenajkrasnodar.ru/ 

• грузоперевозки - http://gruzoperevozki-kr.ru/ 

• гидроизоляция - http://tstinfo.ru 

• тайский бокс - http://www.veles-fight.ru 

• сантехника - www.domaste.ru 

• игровые автоматы - http://www.video-sloti.com/ , 

http://vista-safety.ru , 

• техника - http://ltd-aps.ru , 

• сайт бытовой химии - globalmo.ru , 

• мед. Клиника - http://andromeda-clinic.ru , 

• сайт с услугами - servicepovolge.ru , 

• про угги - http://snuggi.ru 

• юридические услуги - Mospravcentr.ru . 

• юристы (тут мои отзывы и статьи) - ligaspr.ru 

• мебель - http://mebelem.com 

• магазин сантехники - Unitdom.ru 

• авто - http://mercedesblack.ru 

• музыка - http://collectomania.ru 

• электрика - http://altaysvet.ru 

P.S. Пробную статью размером до 1000 сбп, для вас я напишу без предоплаты. Не упустите возможность проверить моё мастерство. Цена на мои тексты 100-150р, за 1000 знаков, но если у вас постоянные большие объемы, то готова рассмотреть наше плодотворное сотрудничество.

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Отзывы заказчиков

Kucja88
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$198
2 балла
7 лет назад
Написать 100 отзывов по отдыху на море
Человек тупо спамит, даже не читает задание.
Не уточняя ни чего оставил просто отрицательный отзыв! Заказчик неадекватный не связывайтесь!
Ответный отзыв
l_vaseg
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$106
10 баллов
8 лет назад
Написать 25 статей
Все быстро, учтено ТЗ и пожелания
Отличный заказчик. тз четкое, оплата в срок без проблем!
Ответный отзыв
Копирайтинг
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