Повысьте отдачу от контента вашего сайта на 50%. При этом не увеличивая строку расходов!
Добрый день. Предлагаю свои услуги по копирайту, рерайту, а также «заливка» статей на ваш сайт.
Чем я лучше других?
Контент для вашего сайта!
Я Людмила, Я — веб-копирайтер, который:
приведёт на Ваш сайт сотни новых посетителей;
поможет Вам собрать больше подписчиков;
улучшит поведенческие факторы посетителей;
поднимет сайт в поисковой выдаче;
увеличит Ваши доходы за скромное вознаграждение.
Возможно, Вы уже работаете с копирайтером. Отлично, если Ваш партнёр никогда не срывает сроки, помогает Вашему ресурсу подниматься в топ выдачи, увеличивает популярность сайта и не вынуждает Вас проверять текст самостоятельно и тратить своё свободное время. Если нет претензий, значит, Вам повезло, и я не стану Вас отговаривать от имеющегося сотрудничества.
Однако, при форс-мажорной ситуации, когда Вам понадобится новый/дополнительный веб-копирайтер, Вы сможете обратиться ко мне. Сохраните это предложение, и у Вас всегда будет запасной вариант.
Мои контакты: почта [email protected], скайп milok73, т.89021278243.
Мои работы:
• строительство домов - http://realmassiv.ru
• канцелярия - http://www.ofisomaniya.ru
• сантехника - https://venue.by
• рекламное агентство - http://reshkareklama.ru
• запчасти - https://st-74.ru
• автохимия - https://alfahimgroup.ru
• кузовной ремонт - http://kropkuzov.ru
• автостекла - https://www.carglass.ru/
• дизайн домов - http://fasmas.ru
• стоматология - http://stomat.ru/
• ремонт бмв - http://bmw.ru/
• красота и пластика - http://www.babor-krasnodar.ru
• двери, ворота - http://doorhanpro.ru
• ремонт кузова - kropkuzov.ru
• дренаж труб - http://drenajkrasnodar.ru/
• грузоперевозки - http://gruzoperevozki-kr.ru/
• гидроизоляция - http://tstinfo.ru
• тайский бокс - http://www.veles-fight.ru
• сантехника - www.domaste.ru
• игровые автоматы - http://www.video-sloti.com/ ,
• техника - http://ltd-aps.ru ,
• сайт бытовой химии - globalmo.ru ,
• мед. Клиника - http://andromeda-clinic.ru ,
• сайт с услугами - servicepovolge.ru ,
• про угги - http://snuggi.ru
• юридические услуги - Mospravcentr.ru .
• юристы (тут мои отзывы и статьи) - ligaspr.ru
• мебель - http://mebelem.com
• магазин сантехники - Unitdom.ru
• авто - http://mercedesblack.ru
• музыка - http://collectomania.ru
• электрика - http://altaysvet.ru
P.S. Пробную статью размером до 1000 сбп, для вас я напишу без предоплаты. Не упустите возможность проверить моё мастерство. Цена на мои тексты 100-150р, за 1000 знаков, но если у вас постоянные большие объемы, то готова рассмотреть наше плодотворное сотрудничество.