копирайтинг,копирайтер, рерайт, сео-копирайт,наполнение сайтов,контент

Повысьте отдачу от контента вашего сайта на 50%. При этом не увеличивая строку расходов!

Добрый день. Предлагаю свои услуги по копирайту, рерайту, а также «заливка» статей на ваш сайт.

Чем я лучше других?

Контент для вашего сайта!

Я Людмила, Я — веб-копирайтер, который:

 приведёт на Ваш сайт сотни новых посетителей;

 поможет Вам собрать больше подписчиков;

 улучшит поведенческие факторы посетителей;

 поднимет сайт в поисковой выдаче;

 увеличит Ваши доходы за скромное вознаграждение.

Возможно, Вы уже работаете с копирайтером. Отлично, если Ваш партнёр никогда не срывает сроки, помогает Вашему ресурсу подниматься в топ выдачи, увеличивает популярность сайта и не вынуждает Вас проверять текст самостоятельно и тратить своё свободное время. Если нет претензий, значит, Вам повезло, и я не стану Вас отговаривать от имеющегося сотрудничества.

Однако, при форс-мажорной ситуации, когда Вам понадобится новый/дополнительный веб-копирайтер, Вы сможете обратиться ко мне. Сохраните это предложение, и у Вас всегда будет запасной вариант.

Мои контакты: почта [email protected], скайп milok73, т.89021278243.

Мои работы:

• строительство домов - http://realmassiv.ru

• канцелярия - http://www.ofisomaniya.ru

• сантехника - https://venue.by

• рекламное агентство - http://reshkareklama.ru

• запчасти - https://st-74.ru

• автохимия - https://alfahimgroup.ru

• кузовной ремонт - http://kropkuzov.ru

• автостекла - https://www.carglass.ru/

• дизайн домов - http://fasmas.ru

• стоматология - http://stomat.ru/

• ремонт бмв - http://bmw.ru/

• красота и пластика - http://www.babor-krasnodar.ru

• двери, ворота - http://doorhanpro.ru

• ремонт кузова - kropkuzov.ru

• дренаж труб - http://drenajkrasnodar.ru/

• грузоперевозки - http://gruzoperevozki-kr.ru/

• гидроизоляция - http://tstinfo.ru

• тайский бокс - http://www.veles-fight.ru

• сантехника - www.domaste.ru

• игровые автоматы - http://www.video-sloti.com/ ,

http://vista-safety.ru ,

• техника - http://ltd-aps.ru ,

• сайт бытовой химии - globalmo.ru ,

• мед. Клиника - http://andromeda-clinic.ru ,

• сайт с услугами - servicepovolge.ru ,

• про угги - http://snuggi.ru

• юридические услуги - Mospravcentr.ru .

• юристы (тут мои отзывы и статьи) - ligaspr.ru

• мебель - http://mebelem.com

• магазин сантехники - Unitdom.ru

• авто - http://mercedesblack.ru

• музыка - http://collectomania.ru

• электрика - http://altaysvet.ru

P.S. Пробную статью размером до 1000 сбп, для вас я напишу без предоплаты. Не упустите возможность проверить моё мастерство. Цена на мои тексты 100-150р, за 1000 знаков, но если у вас постоянные большие объемы, то готова рассмотреть наше плодотворное сотрудничество.