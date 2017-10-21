Здравствуйте! Ищу автора, который напишет 25 статей про логгеры температуры. Тексты будут размещены в категории каталога, 1 текст = 1 категория. По сути, нужны просто хорошие описания с употреблением определенных слов, которые не мешают написанию, все ...
Опыт работы
- Фрилансер (вебмастер, SEO-оптимизатор, контент-менеджер), с октября 2009-го года по настоящее время:
SEO, создание и продвижение сайтов на различных CMS, работа с системами веб-аналитики и контекстной рекламы (как со стороны вебмастера, так и рекламодателя), контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google Adwords)
Техническое:
Уверенные знания HTML и CSS: хорошо понимаю синтаксис, могу разобраться в чужом коде и отредактировать.
Уверенные навыки работы с:
- регистраторами доменов RegHouse, Reg.ru и др.: регистрация, поддержка и сопровождение доменов, настройка DNS;
- хостингами Fornex, Unixhost, Inferno Solutions и др.: виртуальный хостинг, VPS, выделенные серверы;
Работа с панелями управления ISPmanager, cPanel: прикрепление доменов, создание и подключение баз данных, настройка бекапов, изменение параметров сервера, настройка редиректов.
Установка и настройка CMS: DLE, Wordpress, Joomla, Modx, Drupal, в т.ч. настройка robots.txt и .htaccess.
Опыт продвижения сайтов в поисковых системах Yandex, Google с 2009-го года, полный комплекс работ:
SE-оптимизация страниц сайта - определение оптимальной плотности ключевых слов, перелинковка, оптимизация структуры.
Мониторинг позиций в поисковых системах.
Составление семантического ядра сайта (СЯ), анализ и разбивка ключевых слов на группы.
Работа с биржами ссылок и статей, формирование бюджета и закупка - Sape, GoGetLinks, GetGoodLinks, Miralinks.
Работа с ссылочными агрегаторами Seopult, Webeffector, Rookee - анализ статистики и оценка эффективности продвижения.
Знание инструментов интернет-маркетинга, продвижение аккаунтов Twitter и групп в социальной сети VK, управление каналами YouTube.
Навыки работы с SEO-софтом: KeyCollector, Yazzle, Semonitor, Xenu, Seoadministrator, Allsubmitter, Twidium, Zennoposter
Базовые навыки работы с системами контекстной рекламы - как в качестве вебмастера (Profit-Partner, Adsense), так и рекламодателя (Яндекс.Директ и Google Adwords).
Работа с панелями инструментов для вебмастеров Яндекс.Вебмастер, Google Webmaster Tools.
Веб-аналитика:
Базовые навыки работы с системами веб-аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика, системой статистики Liveinternet.
Применение и настройка систем распределения трафика: KeitaroTDS, Simple TDS.
Базовые навыки анализа логов сервера.
Контент:
Работа с биржами контента Contenmonster, Etxt, Advego, Turbotext; работа с копирайтерами вне бирж.
Работа с контентом: анализ уникальности текста, размещение готовых текстов в различных CMS, форматирование.
Опыт написания и редактирования материалов по разным тематикам, высокая грамотность письменной речи.
Опыт написания SEO-текстов.
Управление:
Администрирование сайтов и модерирование форумов.
Навыки постановки технических заданий (ТЗ), работа с фрилансерами: заказ текстов у копирайтеров, заказ написания модулей для CMS, заказ верстки шаблона по .psd макету.
Навыки делегирования задач, работа с контент-менеджерами.
Знаком с различными техниками тайм-менеджмента, в т.ч. GTD. Некоторые принципы применяю в работе.
Грамотный устный и письменный русский язык.
Обо мне
Высокая обучаемость и ответственность. Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение добиваться своих, а так же поставленных руководством, целей. Быстро адаптируюсь к новым условиям.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад