Создание сайтов / SEO / Контекстная реклама

Опыт работы

- Фрилансер (вебмастер, SEO-оптимизатор, контент-менеджер), с октября 2009-го года по настоящее время:

SEO, создание и продвижение сайтов на различных CMS, работа с системами веб-аналитики и контекстной рекламы (как со стороны вебмастера, так и рекламодателя), контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google Adwords)

Техническое:

Уверенные знания HTML и CSS: хорошо понимаю синтаксис, могу разобраться в чужом коде и отредактировать.

Уверенные навыки работы с:

- регистраторами доменов RegHouse, Reg.ru и др.: регистрация, поддержка и сопровождение доменов, настройка DNS;

- хостингами Fornex, Unixhost, Inferno Solutions и др.: виртуальный хостинг, VPS, выделенные серверы;

Работа с панелями управления ISPmanager, cPanel: прикрепление доменов, создание и подключение баз данных, настройка бекапов, изменение параметров сервера, настройка редиректов.

Установка и настройка CMS: DLE, Wordpress, Joomla, Modx, Drupal, в т.ч. настройка robots.txt и .htaccess.

Опыт продвижения сайтов в поисковых системах Yandex, Google с 2009-го года, полный комплекс работ:

SE-оптимизация страниц сайта - определение оптимальной плотности ключевых слов, перелинковка, оптимизация структуры.

Мониторинг позиций в поисковых системах.

Составление семантического ядра сайта (СЯ), анализ и разбивка ключевых слов на группы.

Работа с биржами ссылок и статей, формирование бюджета и закупка - Sape, GoGetLinks, GetGoodLinks, Miralinks.

Работа с ссылочными агрегаторами Seopult, Webeffector, Rookee - анализ статистики и оценка эффективности продвижения.

Знание инструментов интернет-маркетинга, продвижение аккаунтов Twitter и групп в социальной сети VK, управление каналами YouTube.

Навыки работы с SEO-софтом: KeyCollector, Yazzle, Semonitor, Xenu, Seoadministrator, Allsubmitter, Twidium, Zennoposter

Базовые навыки работы с системами контекстной рекламы - как в качестве вебмастера (Profit-Partner, Adsense), так и рекламодателя (Яндекс.Директ и Google Adwords).

Работа с панелями инструментов для вебмастеров Яндекс.Вебмастер, Google Webmaster Tools.

Веб-аналитика:

Базовые навыки работы с системами веб-аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика, системой статистики Liveinternet.

Применение и настройка систем распределения трафика: KeitaroTDS, Simple TDS.

Базовые навыки анализа логов сервера.

Контент:

Работа с биржами контента Contenmonster, Etxt, Advego, Turbotext; работа с копирайтерами вне бирж.

Работа с контентом: анализ уникальности текста, размещение готовых текстов в различных CMS, форматирование.

Опыт написания и редактирования материалов по разным тематикам, высокая грамотность письменной речи.

Опыт написания SEO-текстов.

Управление:

Администрирование сайтов и модерирование форумов.

Навыки постановки технических заданий (ТЗ), работа с фрилансерами: заказ текстов у копирайтеров, заказ написания модулей для CMS, заказ верстки шаблона по .psd макету.

Навыки делегирования задач, работа с контент-менеджерами.

Знаком с различными техниками тайм-менеджмента, в т.ч. GTD. Некоторые принципы применяю в работе.

Грамотный устный и письменный русский язык.

Обо мне

Высокая обучаемость и ответственность. Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение добиваться своих, а так же поставленных руководством, целей. Быстро адаптируюсь к новым условиям.