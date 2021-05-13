Требуется копирайтер.

КопирайтингЗавершен38 заявок797 просмотров
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Студии прошу не беспокоить

Здравствуйте. В настоящий момент допиливаем страницы категорий сайта светильников (Страниц создано уже более 1000 + в ближайших планах более 2000 страниц)

Нам необходимы небольшие, но качественные тексты на основе предложенного ТЗ (повышаем релевантность страниц).

Необходимо написать небольшой текст по ТЗ.

Количество 1000-1500 символов

Сайт https://doma-svetlo.ru/

3 года назад
rolfanya
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Bovkyn
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
5 дней
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