Эссе 2 стр

$5
КопирайтингЗавершен1 заявка105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать эссе на любую тему из 3-предложенных (см. в прикрепленном файле)

Процент уникальности >50

3 года назад
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AVELAR
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$5
2 дня
Валерий выполнил работу на отлично! Подошел к делу серьезно и сделал всё на высшем уровне. Рекомендую, буду обращаться ещё)
Максим точно объяснил задачу. Все нюансы были рассмотрены, благодаря чему было очень приятно работать. Благодарю за заказ и выбор моей кандидатуры, надеюсь на сотрудничество!)